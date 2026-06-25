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Curahan Hati Tantri Kotak Setelah Ditipu Teman Sendiri

Curahan Hati Tantri Kotak Setelah Ditipu Teman Sendiri
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Tantri Kotak. Foto: Instagram/tantrisyalindri

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri menyampaikan curahan hati setelah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh temannya sendiri.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengaku menyerahkan kasus tersebut pada hukum tuhan.

"Untuk urusan Poppy Nupitasari, kuserahkan semua ke hukum Allah, karena kutau segala yang hadir di hidupku adalah titipan, salah satunya titipan ujian ini harus aku lewati dan aku publikasikan, biar tidak terulang," ungkap Tantri Kotak, Kamis (25/6).

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Pelantun Pelan-pelan Saja itu mengungkap nama temannya yang diduga melakukan penipuan.

Selain itu, Tantri Kotak meminta doa agar dirinya diberi kekuatan untuk menghadapi masalah ini.

"Doakan aku ya teman-teman. Doakan untuk semua yang merugi akibat ulah dia juga," tambahnya.

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Curahan Hati Tantri Kotak Setelah Ditipu Teman Sendiri

Sebelumnya, Tantri Kotak telah membongkar kronologi penipuan yang dialaminya di Instagram.

Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri menyampaikan curahan hati setelah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh temannya sendiri.

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