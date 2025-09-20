Curahan Hati Tasya Farasya di Tengah Proses Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Tasya Farasya menyampaikan curahan hati di tengah proses perceraian dirinya dari Ahmad Assegaf.

Dia membahas tentang dukungan yang diberikan oleh teman-teman terdekat di media sosial.

"Guys please don't hate on my friends for showing their love and support for me. Mereka semua post sudah dengan consent aku kok karena aku pun tahu banyak yang nanyain kabar aku," ungkap Tasya Farasya melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Kreator konten kecantikan itu mengatakan bahwa unggahan teman-temannya tersebut merupakan bentuk dukungan.

Oleh sebab itu, Tasya Farasya merasa tidak masalah. Meski memperlihatkan sisi rapuh, dia juga menghormati perhatian yang diberikan.

"Aku pikir it's totally okay buat kalian to see my vulnerable side. Sudah ya hating on Buna, Galih, Tania, dan siapa pun teman-teman aku yang menunjukkan perhatiannya sama aku. Their care means everything to me, dan semua teman-teman online aku sayang kalian banget," lanjutnya.

Diketahui, Tasya Farasya dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dede Rika Nurhasanah bahkan telah mengonfirmasi kabar tersebut.