menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Curahan Hati Tasya Farasya Setelah Resmi Cerai dari Ahmad Assegaf

Curahan Hati Tasya Farasya Setelah Resmi Cerai dari Ahmad Assegaf

Curahan Hati Tasya Farasya Setelah Resmi Cerai dari Ahmad Assegaf
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tasya Farasya. Foto: Instagram/tasyafarasya

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ahmad Assegaf.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah foto kue dengan tulisan-tulisan yang menyatakan dirinya kini sendiri.

"Officially Unmarried. Certified Independent Woman. From Mrs to Miss," tulis Tasya Farasya, Rabu (12/11).

Baca Juga:

Curahan Hati Tasya Farasya Setelah Resmi Cerai dari Ahmad Assegaf

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo juga telah mengungkap respons kliennya soal putusan cerai.

Menurutnya, Tasya Farasya tentu bersyukur gugatan telah dikabulkan oleh majelis hakim sepenuhnya.

Baca Juga:

Adapun dalam gugatannya, Tasya Farasya mengajukan soal perceraian dan hak asuh anak.

Terkait hak asuh anak, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf sepakat untuk mengasuh buah hati secara bersama

Kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ahmad Assegaf.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI