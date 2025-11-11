menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Curahan Hati Thom Haye di Tengah Padatnya Jadwal Persib Bandung

Curahan Hati Thom Haye di Tengah Padatnya Jadwal Persib Bandung

Curahan Hati Thom Haye di Tengah Padatnya Jadwal Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Thom Haye saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Thom Haye mencurahkan isi hatinya setelah menjalani periode intens bersama Persib Bandung.

Dalam beberapa bulan terakhir, Maung Bandung menghadapi jadwal yang nyaris tanpa jeda, mulai latihan, perjalanan, dan pertandingan yang datang silih berganti.

Periode Intens Persib

Thom Haye mengakui satu hal yang kerap dilupakan banyak pemain, yakni pentingnya berhenti sejenak.

Baca Juga:

"Beberapa bulan terakhir ini merupakan periode paling intens. Tidak ada waktu untuk beristirahat atau bahkan memproses semuanya," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Pemain bernomor punggung 33 itu tak menutupi rasa lelah yang mulai menumpuk.

Pentingnya Istirahat

Menurutnya, perjuangan di lapangan tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan manusiawi untuk berhenti sejenak.

Baca Juga:

"Sekarang saatnya untuk bernapas dan menikmati beberapa hari ke depan," lanjut pemain yang dijuluki The Professor itu.

Haye menegaskan momen istirahat bukan tanda menurunnya semangat, melainkan bentuk penghargaan terhadap proses.

Thom Haye mencurahkan isi hatinya setelah menjalani periode intens bersama Persib Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI