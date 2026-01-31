menu
Curhat Dinar Candy Terjebak selama Enam Jam di Pesawat
Dinar Candy. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Dinar Candy membagikan pengalaman kurang menyenangkan saat melakukan perjalanan udara dari Jakarta ke Surabaya yang memakan waktu sekitar enam jam, lebih lama dari jadwal normal.

Dia membagikan pengalaman tak mengenakkan itu melalui akunnya di Instagram.

“Guys, aku terbang dari Jakarta ke Surabaya gagal landing terus pesawat kembali ke Bali,” tulis Dinar Candy dikutip pada Sabtu (31/1/2026)

Dinar juga menceritakan suasana tegang saat penumpang terjebak di dalam pesawat untuk waktu yang cukup lama.

Dia sempat merasa cemas karena cuaca selama penerbangan. Bali yang disinggahi sebagai transit pun dilapisi awan tebal.

“Bali awan tebal juga. Terus dari Bali ke Surabaya lagi. Alhamdulillah sampai juga,” ujarnya.

Menurut Dinar, berada di dalam pesawat selama enam jam membuatnya bad mood dan migrain.

Meski mengalami penerbangan panjang, Dinar Candy bisa memaklumi situasi tersebut karena cuaca buruk.

