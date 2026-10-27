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Curhat Marcelo Djalo Seusai Lawan Persija, Sepatu Sampai Robek Gegara Lapangan JIS

Curhat Marcelo Djalo Seusai Lawan Persija, Sepatu Sampai Robek Gegara Lapangan JIS
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Pemain Persik Kediri Marcelo Djalo (jersei putih) saat pertandingan melawan Persija Jakarta. Foto: ILeague.

jpnn.com - Pemain Persik Kediri Marcelo Djalo punya cerita kurang menyenangkan setelah menghadapi Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10/2026) malam.

Bukan hanya gagal membawa pulang poin, bek asal Spanyol itu mengaku sepatu kanannya robek saat bermain di lapangan yang dinilainya sulit untuk dipijak.

Marcelo blak-blakan mengungkapkan ketidaknyamanannya bermain di JIS. Dia menyebut kondisi permukaan rumput membuat kedua tim kesulitan menampilkan permainan terbaik.

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Para pemain pun terpaksa beradaptasi dengan kondisi lapangan yang dinilai tidak ideal sepanjang pertandingan.

"Ada permukaan yang normal, ada yang dipijak tak nyaman. Sepatu saya tadi sempat robek. Salah satu penyebabnya kondisi lapangan itu," kata Marcelo.

Dia menilai kondisi lapangan juga berdampak pada strategi permainan. Sepanjang laga, kedua tim tidak leluasa memainkan bola-bola datar sehingga situasi bola mati menjadi salah satu opsi untuk menciptakan peluang.

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"Ini game yang susah untuk kedua tim. Kita tak bisa main bagus di atas kondisi lapangan seperti itu. Kita harus adaptasi dengan permukaan lapangan yang sulit saat dipijak," ujarnya.

Marcelo meyakini duel Persik kontra Persija bisa berlangsung lebih menarik jika dimainkan di atas rumput dengan kondisi yang lebih baik. Permukaan lapangan yang ideal dinilai dapat membantu kedua tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.

Pemain Persik Kediri Marcelo Djalo punya cerita kurang menyenangkan saat bermain JIS melawan Persija Jakarta. Sepatunya sampai robek lantaran kondisi lapangan.

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