Curhat Orang Tua Korban Pembakaran DPRD Makassar ke Mensos
jpnn.com, MAKASSAR - Ayah Budi Haryadi, Saharuddin Daeng Sarring curhat kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf soal penanganan anaknya.
Budi Haryadi salah satu korban pembakaran kantor DPRD Kota Makassar yang kini sedang berjuang di ruang ICU Rumah Sakit Primaya.
"Saya menyampaikan kepada pak menteri bagaimana nanti (anaknya) bila Tuhan menghendaki (selamat dari kritis). Tentu pemulihan ini butuh proses panjang. Setelah keluar dari rumah sakit bagaimana kelanjutannya," ucapnya seusai bertemu Mensos bersama perwakilan korban lainnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Saharuddin diundang bersama perwakilan keluarga lainnya yang menjadi korban insiden pembakaran DPRD Makassar di rumah duka, korban Rusdamdiansyah alias Dandi (26) pengemudi ojek daring yang dikeroyok massa karena disangka intelijen.
Pria yang akrab dipanggil Daeng Sarring ini berharap pemerintah tetap memberikan perhatian kepada korban dan keluarganya.
Sebab, Budi merupakan tulang punggung keluarga dan telah memiliki dua anak yang masih kecil, tentunya butuh biaya hidup.
"Kalau pengobatannya sampai saat ini masih dijamin BPJS Kesehatan, tetapi, bagaimana biaya anak-anaknya yang masih kelas satu dan kelas empat SD, serta biaya hidup nanti, walaupun dia masih tinggal bersama saya. Kami berharap ada dukungan," katanya berharap.
Dia menjelaskan Budi bekerja sebagai Anggota Satpol PP yang diperbantukan di Kantor Kecamatan Tallo.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menemui keluarga korban pembakaran DPRD Makassar.
