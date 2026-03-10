menu
Curhat PPPK Paruh Waktu Kota Bandung, Harap-Harap Cemas Menanti THR

Ilustrasi pembayaran THR. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang ditunggu para pekerja menjelang Idulfitri.

Begitu juga dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kota Bandung.

Hingga saat ini, nasib THR PPPK Paruh Waktu masih belum jelas. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menganggarkan THR kepada para pekerja tersebut.

Harapan mendapatkan THR ini salah satunya dirasakan SF (30 tahun). PPPK Paruh Waktu di salah satu kantor dinas di Kota Bandung yang sudah beberapa tahun mengabdi.

SF jelas mengharapkan adanya tunjangan untuk kebutuhan Lebaran.

"Iya berharap THR untuk PPPK PW ini direalisasikan ya, secara kerjaan pun kami mengerjakan hal yang sama. Jadi berharap sekali mendapat hak yang sama," kata SF saat dihubungi, Selasa (10/3/2026).

SF menyebut bahwa uang dari THR sangat dibutuhkan apalagi banyak pegawai yang harus mudik ke kampung halamannya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian dari Pemkot Bandung maupun dinas terkait ihwal adanya tunjangan hari lebaran itu.

PPPK Paruh Waktu di Kota Bandung menanti kejelasan THR yang sampai sekarang belum ada kepastiannya. Wali Kota mengaku masih mengkaji.

