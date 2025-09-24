menu
Curhat Siswa Cipongkor Keracunan MBG Lagi, Buah Stroberi Berlumut

Curhat Siswa Cipongkor Keracunan MBG Lagi, Buah Stroberi Berlumut

Curhat Siswa Cipongkor Keracunan MBG Lagi, Buah Stroberi Berlumut
Pelajar keracunan massal seusai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (24/9/2025). Foto: sources for jpnn

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejadian keracunan ini jadi yang kedua kalinya dengan SPPG berbeda yang memproduksi makan gratis di Senin kemarin.

Salah satu pelajar yang mengalami keracunan itu dari SMK Karya Perjuangan.

Insiden ini terjadi setelah para siswa menyantap hidangan MBG.

Adapun santapan MBG disebutkan beberapa korban merupakan santapan yang disediakan dapur SPPG di Kampung Pasirsaji, Kecamatan Cipongkor.

Aisah (16), siswi kelas 11, menceritakan makanan dibagikan sekitar pukul 08.00 WIB. Ia sendiri baru menyantap hidangan tersebut pukul 09.30 WIB.

Adapun menu MBG yang disantap siswa itu terdiri dari ayam goreng tepung, tahu kecap, buah strawberry dan melon.

Menurutnya, ada kejanggalan pada menu yang disajikan, yakni buah stroberi yang diterimanya berlumut dan tahunya berair.

Begini kesaksian pelajar yang mengonsumsi paket MBG dan berakibat keracunan di Cipongkor, KBB.

