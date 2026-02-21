menu
Curhat Soal Anak, Insanul Fahmi: Pengin Ketemu, Main, Tetapi...

Insanul Fahmi mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan panggilan video atau video call dengan buah hatinya. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Insanul Fahmi mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan panggilan video atau video call dengan buah hatinya.

Dia tidak menampik ada rasa rindu untuk bisa menghabiskan waktu dengan sang anak.

"Sempat sekali sih sekali, tetapi ya," ujar Insanul Fahmi di kawasan Jakarta Barat, Kamis (19/2).

"Sedih sih sebenarnya sedih dia," timpal kuasa hukumnya, Tommy Tri Yunanto.

Insanul Fahmi mengakui ingin bertemu dan bermain bersama buah hatinya dengan leluasa.

Akan tetapi, menurutnya, waktunya untuk bertemu dengan anaknya itu justru dibatasi.

"Pengin ketemu dia, pengin main-main, tetapi dibatasi. Kayak kemarin sebenarnya sempat ketemu sekali, tetapi cuma 20 menit saja," ucap Insanul Fahmi.

Sebab, menurutnya, sang buah hatinya langsung memeluknya erat tatkala bertemu kala itu.

