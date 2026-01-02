Curhat Soal Perjalanan 2025, Ruben Onsu: Tak Mudah Aku Lewati
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan curahan hati alias curhat di momen pergantian tahun baru.
Menurutnya, perjalanan sepanjang 2025 sangat berkesan meskipun tidak mudah untuk dilewati.
"Tak mudah aku lewati, tapi di 2025 Allah banyak perlihatkan semua, sesuai seperti yang kupinta untuk ditunjukkan dan Allah bersihkan semua," ungkap Ruben Onsu melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (2/1).
Mantan suami Sarwendah itu merasa dirinya banyak belajar tentang perasaan sepanjang tahun lalu.
Dalam berbagai kejadian yang dialami, Ruben Onsu juga bersyukur diberi kesabaran.
"Aku hanya belajar mengendalikan segala perasaanku. Aku belajar untuk luaskan sabarku," beber host Brownis itu.
Ruben Onsu kemudian bicara mengenai doa-doa yang telah disampaikan.
"Aku hanya percaya untuk setiap doa yang di langitkan tidak akan kembali," tutup Ruben Onsu.
Presenter Ruben Onsu menyampaikan curahan hati alias curhat di momen pergantian tahun baru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Sampaikan Pesan Haru, Ridwan Kamil Merespons
- Ruben Onsu Sampaikan Pesan Mengharukan untuk Betrand Peto
- Sarwendah Ungkap Goals-nya Tahun Depan, Apa Itu?
- Tak Merasa Kesulitan Ketemu Anak-Anak Sarwendah, Jordi Onsu Tinggal Lakukan Hal Ini
- Bantah Persulit Ruben Onsu Ketemu Anak, Sarwendah Bilang Begini
- Ruben Onsu dan Sarwendah Berkonflik, Jordi Onsu: Duduk Saja Bareng