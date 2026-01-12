Curhat Thom Haye Keluarganya Mau Dibunuh Seusai Laga Persib Vs Persija

jpnn.com, BANDUNG - Thom Haye menyampaikan jika keluarganya menerima teror mengerikan seusai pertandingan Persib vs Persija Jakarta.

Pertandingan di Stadion GBLA, pada Minggu sore (11/1), itu sendiri dimenangi Persib dengan skor 1-0.

Melalui media sosial pribadinya @thomhaye di Instagram, Haye menyampaikan apresiasinya atas atmosfer luar biasa yang terjadi di stadion dalam duel El Clasico Indonesia.

Gelandang Persib itu percaya dengan atmosfer stadion dan fanatisme suporter terhadap klub, olahraga sepak bola akan selalu dicintai masyarakat Indonesia.

"Kami memenangkan derbi hari ini dan saya bangga dengan tim kami dan Bobotoh. Saya benar-benar percaya sepak bola Indonesia memiliki potensi. Semangat dan atmosfernya istimewa," tulis Haye, dikutip JPNN, Minggu (11/1/2026).

Pada saat yang bersamaan, Haye juga menyayangkan adanya insiden atau perilaku buruk yang terjadi di dalam atau luar stadion pascapertandingan.

Pertandingan sepak bola, seharusnya menjadi hiburan yang menyatukan berbagai kalangan dan status sosial.

"Pada saat yang sama, saya merasa sedih, sangat disayangkan terlalu banyak pertandingan yang dibayangi oleh perilaku tidak hormat dan pelanggaran yang tidak perlu," tulisnya.