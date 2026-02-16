Curhat Tidak Bisa Tidur Bareng Anak, Paula Verhoeven Harus Minta Izin Baim Wong

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Paula Verhoeven menyampaikan curahan hati tentang kerinduan untuk tidur bersama anak-anaknya.

Dia mengaku tidak bisa tidur bareng buah hati lantaran belum mendapatkan izin mantan suaminya, Baim Wong.

"Nanti ya, Dek. Adek bisa bobo sama mama kalau sudah diizinkan lagi. Miss you Enjo (Kenzo) sayang," ungkap ungkap Paula Verhoeven melalui akun miliknya di Instagram, Senin (16/2).

Perempuan berusia 38 tahun itu menyertakan video sedang menjemput anak keduanya, Kenzo di sekolah.

Dalam video tersebut, Kenzo mengungkap keinginan menginap bersama Paula Verhoeven.

"Adek hari ini mau menginap sama mama,” tutur Kenzo.

Akan tetap, Paula Verhoeven mengaku belum bisa menuruti permintaan putranya tersebut.

Dia mengaku harus meminta izin terlebih dahulu kepada ayah Kenzo, Baim Wong.