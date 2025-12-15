Curhat Vidi Aldiano Setelah 6 Tahun Berjuang Sembuh dari Kanker
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano ternyata sudah memasuki tahun ke-6 berjuang sembuh dari kanker ginjal yang diderita.
Pada momen tersebut, dia pun menyampaikan curahan hati tentang perjuangannya.
"Hari ini tepat 6 tahun saya berkenalan dengan hadiah Tuhan berupa kanker," ungkap Vidi Aldiano melalui akun miliknya di Instagram, Senin (15/12).
Pelantun Nuansa Bening itu merasa banyak perubahan yang terjadi sejak dirinya berjuang melawan kanker.
Vidi Aldiano bahkan menyebut segala prioritas dalam hidupnya berubah siginifikan sejak 6 tahun terakhir.
"Dan cara aku melihat dunia, bersyukur akan hal-hal yang sebelumnya enggak pernah disadari, dan bisa melihat sebuah cobaan menjadi sebuah hikmah. Banyak sekali kamu mengubahku," beber suami Sheila Dara itu.
Meski demikian, Vidi Aldiano tetap bersyukur dengan perjalanan yang telah dilalui selama 6 tahun ini.
Setelah mendapat banyak pelajaran, dia berharap bisa segera sembuh dari kanker yang diderita.
