Curi Barang Sitaan Satlantas Polresta Gowa, 4 Pemuda Dibekuk Polisi

jpnn.com - GOWA - Tim Opsnal Polsek Somba Opu menangkap empat pemuda yang nekat mencuri kelengkapan kendaraan sitaan dalam gudang barang bukti Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Gowa, Polda Sulawesi Selatan.

Keempat orang tersebut telah mengakui perbuatannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah MS (16) berdomisili di Kota Makassar, MR (20), IKS (14) dan MP (15) domisili Kabupaten Gowa.

Kapolsek Somba Opu Kompol Hambali mengatakan bahwa para pelaku ditangkap di tempat berbeda. “Kini mereka sedang menjalani pemeriksaan untuk diproses hukum,” kata Hambali di Gowa, Jumat (13/11).

Pengungkapan kasus ini berawal saat sejumlah kendaraan yang disita polisi karena kecelakaan lalu lintas, disimpan di gudang lantas Polresta Gowa.

Namun, belakangan, beberapa kelengkapan kendaraan hilang. Ada dua kejadian pencurian dalam kasus ini.

Kejadian pertama, ketika para korban hendak mengecek kendaraannya, melihat knalpot Yamaha NMax, dua velg Yamaha Sporty, satu buah CDI dan beberapa aki sudah hilang pada 2 September 2026. Korban mengalami kerugian Rp7 juta dan melaporkan ke SPKT Polsek Somba Opu.

Kejadian kedua, 13 Oktober 2026. Kendaraan korban yang disita seusai mengalami kecelakaan hendak dikeluarkan, namun saat dicek dua shockbreaker, satu pasang ban beserta veleg, knalpot, sadel dan speedometer motornya sudah hilang di dalam gudang. Kerugian korban mencapai Rp18 juta dan kasus itu telah dilaporkan ke polisi.

Menindaklanjuti laporan korban, polisi segera melaksanakan serangkaian penyelidikan hingga mengetahui keberadaan para pelaku. Personel Opsnal Polsek Somba Opu dipimpin Ipda M Iskandar menangkap MS beserta barang bukti di wilayah Buttadidia, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.