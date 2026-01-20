Curi Mobil Warga Antapani, Pelaku Tewas Kecelakaan di Purwakarta
jpnn.com, PURWAKARTA - Satu unit mobil Colt L300 No Pol D 8518 AM yang dicuri oleh tiga orang mengalami kecelakaan di kawasan Purwakarta.
Dalam insiden tersebut, satu orang pelaku ternyata meninggal dunia.
Kapolsek Antapani Kompol Yusuf Tojiri membenarkan informasi adanya kejadian tersebut.
Dia menuturkan, mobil itu milik salah satu warga Antapani yang dilaporkan hilang pada 19 Januari 2026.
Setelah berkoordinasi dengan Polres Purwakarta, pihaknya mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian mobil berjumlah tiga orang.
Seusai membawa kabur hasil curiannya, pelaku mengalami kecelakaan di wilayah Purwakarta.
"Polsek Antapani menerima informasi dari Unit Laka Lantas Polres Purwakarta bahwa kendaraan hasil pencurian tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Purwakarta," kata Yusuf saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026).
Para terduga pelaku diketahui berinisial GP (22) dan US (37) warga Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, serta LN (21) warga Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul.
