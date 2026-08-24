Curi Motor Warga di Bayung Lencir, Pria Asal Musi Banyuasin Ini Ditangkap Polisi

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Seorang pria berinisial DD (39) warga Desa Tanjung Agung Selatan, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin ditangkap polisi.

Penangkapan dilakukan terkait DD karena diduga mencuri sepeda motor milik warga Desa Kaliberau.

Penangkapan dilakukan Polsek Bayung Lencir bersama Tekan 204 Polres Musi Banyuasin setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan pencurian yang terjadi pada Jumat (14/8) sekitar pukul 00.30 WIB.

Dalam aksinya, DD diduga masuk ke rumah korban bernama Lisnaini dengan cara memanjat pohon.

Setelah berada di dalam rumah, pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BH 5901 NN.

Pelaku kemudian keluar melalui pintu depan setelah mencongkel pintu menggunakan obeng.

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Sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa kabur.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 4 juta dan melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bayung Lencir.