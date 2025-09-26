Curi Poin di Markas Bhayangkara FC, Malut United Kembali ke Papan Atas
jpnn.com - Malut United membuat kejutan dengan mencuri poin penuh di pekan ketujuh Super League 2025/26 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Bertandang ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (25/9) skuad asuhan Hendri Susilo itu menang dengan skor tipis 1-0.
Gol kemenangan tim berjuluk Laskar Kie Raha itu dicetak oleh Yakob Sayuri pada menit ke-32’.
Kemenangan ini memuat semifinalis Liga 2 musim 2023/24 itu kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara.
Dari tujuh laga yang telah dijalani, Manahati Lestusen cum suis tercatat telah mengoleksi tiga kemenangan, dua imbang dan dua kalah.
Hasil yang diraih dari Sai Bumi Ruwa Jurai membuat pelatih Hendri Susilo senang.
Mantan pelatih PSBS Biak itu menilai bahwa anak asuhannya sudah mulai menyatu di atas lapangan.
"Alhamdulillah Malut United berhasil memenangkan pertandingan berkat kerja keras dan kegigihan seluruh pemain,” ujar pungkas kelahiran 11 Desember 1965 itu.
