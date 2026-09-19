Curi Satu Gim dari Jepang, Mediol Yoku Ungkap Target Timnas Voli Putri Indonesia

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mencapai target yang diberikan PBVSI pada Asian Games 2026 dengan menembus perempat final.

Skuad asuhan Marcos Sugiyama melangkah ke babak berikutnya setelah finis sebagai runner up Pool A.

Pada laga terakhir fase grup, Timnas voli putri Indonesia kalah 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 23-25) dari Jepang di Park Arena Komaki, Aichi, Jumat (18/9/2026).

Namun, kapten Timnas voli putri Indonesia Mediol Stiovanny Yoku tetap bangga dengan perjuangan rekan-rekannya saat menghadapi Jepang.

Sepanjang laga, Jepang yang diasuh Ferhat Akbas tidak bisa bermain dengan nyaman dan baru memastikan kemenangan pada gim keempat.

Bermain lebih lepas, skuad Garuda Pertiwi mampu membuat Nanami Seki dan kolega kesulitan mendulang poin di setiap gim.

Timnas voli putri Indonesia yang diprediksi kalah telak 0-3 itu berhasil mencuri satu gim sebelum akhirnya menyerah dalam waktu 1 jam 41 menit.

"Excited banget ketemu Jepang, udah enggak sabar. ‘Wah, kapan lagi bisa lawan pemain Jepang’. Target dari awal melawan Jepang mencari pengalaman," ujar pemain kelahiran 1 September 1999 itu.