Curug Cileat Subang Longsor, 2 Wisatawan Tewas Tertimbun Tanah

jpnn.com, SUBANG - Dua wisatawan asal Kabupaten Karawang tertimbun longsor di kawasan Curug Cileat Subang, Jawa Barat.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang menemukan kedua korban meninggal di kedalaman sekitar dua meter.

"Setelah dilakukan pencarian sejak Jumat (15/5) sore, dua korban longsor di kawasan Curug Cileat Subang akhirnya ditemukan pada Sabtu siang," kata Kepala BPBD Subang Udin Jazudin saat dihubungi, Sabtu.

Tebing setinggi 250 meter di kawasan Curug Cileat, Kampung Cibogo, Desa Mayang, Kecamatan Cisalak, Subang pada Jumat (15/5) mengalami longsor akibat tingginya curah hujan di daerah tersebut.

Kedua korban masing-masing Alda Apriliani (22) yang merupakan warga Cikampek, Karawang, dan Winda Limbong (20), warga Kosambi Karawang.

Setelah dilakukan pencarian, dua korban longsor itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tertimbun material longsor di area jalur menuju Curug Cileat

Proses pencarian berhasil setelah tim menemukan barang-barang milik korban di sekitar lokasi longsor. Kemudian, petugas juga melihat tangan salah satu korban muncul dari timbunan tanah.

Berdasarkan temuan itu, kata dia, tim memfokuskan di titik tersebut dan melakukan penggalian secara hati-hati, dan akhirnya berhasil.