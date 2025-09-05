Cussons Baby Luncurkan Rangkaian Cuddle Calm dengan Aromaterapi dan Essential Oil

jpnn.com, JAKARTA - Cussons Baby kali ini menghadirkan Cussons Baby Cuddle Calm, rangkaian produk perawatan bayi terbaru yang mengandung kombinasi essential oil lavender dan chamomile untuk membantu menenangkan bayi yang rewel, sekaligus merawat kulit sensitifnya.

"Kembali kami menegaskan komitmen Cussons sebagai partner setia yang mendampingi perjalanan ibu menerapkan parenting dari generasi ke generasi, dengan menghadirkan ketenangan yang dimulai dari sentuhan lembut, penuh kasih," kata Chief Marketing Officer Cussons Baby Eva Arisuci Rudjito.

Cussons Baby Cuddle Calm terinspirasi dari konsep mindful parenting yang menekankan pentingnya momen koneksi emosional antara orang tua dan anak.

Baca Juga: Cussons Baby Powder Baru dengan Inovasi Moodscent

Rangkaian ini mengajak orang tua membentuk rutinitas menenangkan seperti mandi hangat, pijat lembut, dan pelukan hangat sebelum tidur.

Setiap produk diperkaya dengan lavender oil dan chamomile oil, kombinasi aromaterapi essential oil yang dikenal mampu membantu relaksasi, mengurangi ketegangan, serta memperbaiki kualitas tidur.

Rangkaian Cuddle Calm terdiri dari tiga produk utama yang saling melengkapi, yaitu Cuddle Calm Hair & Body Wash, sabun untuk membersihkan rambut dan tubuh bayi dengan lembut. Diperkaya aroma lavender dan chamomile untuk mendukung waktu istirahat.

Baca Juga: Coba Skincare dari Mirukaku Agar Kulitmu Sehat dan Glowing

Kemudian Cuddle Calm Face & Body Cream, krim pelembap dengan panthenol dan ceramide, memberikan kelembapan hingga 24 jam dan melindungi kulit bayi tetap halus dan iritasi akibat kulit kering.

Serta Cuddle Calm Tummy Rub Telon Oil, minyak telon dengan efek hangat untuk meredakan perut kembung dan kolik, serta membantu bayi merasa lebih nyaman.