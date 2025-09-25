menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Cussons Baby Luncurkan Rangkaian Produk Perawatan Bayi dengan Relaxing Aromaterapi

Cussons Baby Luncurkan Rangkaian Produk Perawatan Bayi dengan Relaxing Aromaterapi

Cussons Baby Luncurkan Rangkaian Produk Perawatan Bayi dengan Relaxing Aromaterapi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Cussons Baby kembali menghadirkan inovasi terbarunya: Cussons Baby Cuddle Calm di Jakarta pada hari ini, Kamis (25/9). Foto: Dokumentasi Cussons Baby

jpnn.com, JAKARTA - Cussons Baby kembali menghadirkan inovasi terbarunya: Cussons Baby Cuddle Calm di Jakarta pada hari ini, Kamis (25/9).

Cussons Baby Cuddle Calm adalah rangkaian perawatan bayi yang diperkaya dengan relaxing aromatherapy lavender dan chamomile yang dirancang untuk membantu ibu menenangkan bayi rewel sehingga bisa fokus menciptakan momen penuh cinta bersama si kecil.

Dalam peluncuran produk terbarunya tersebut, turut hadir Marketing Director PZ Cussons Indonesia Eva Arisuci Rudjito, Dokter Spesialis Anak dr. Dimple Nagrani, Sp.A, Psikolog Anak dan Keluarga Saskhya Aulia Prima M.Psi, serta bidan yang juga Instruktur Yoga Bersertifikat & Spesialis Yoga Prenatal, Tantri Maharani Setyorini, S. Keb. Bd. E- RYT, RPYT.

Baca Juga:

Cussons Baby Luncurkan Rangkaian Produk Perawatan Bayi dengan Relaxing Aromaterapi

Mereka memberikan pandangan mengenai pentingnya ketenangan ibu dan pola istirahat bayi yang sehat.

Marketing Director PZ Cussons Indonesia Eva Arisuci Rudjito mengungkapkan tahun pertama kehidupan bayi sering diwarnai tangisan, sulit tidur, dan kerewelan yang membuat ibu kewalahan hingga tertekan secara emosional.

Baca Juga:

Ekspektasi menjadi 'ibu sempurna' justru membuat ibu kian tertekan.

Padahal, tangisan adalah bentuk komunikasi alami bayi untuk menyampaikan kebutuhan akan rasa aman dan kenyamanan.

Cussons Baby Cuddle Calm adalah rangkaian perawatan bayi yang diperkaya dengan relaxing aromatherapy lavender dan chamomile

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI