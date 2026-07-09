Customs Office & Kawasan Pabean KEK Kura-Kura Bali Diresmikan, Ini Harapan Bea Cukai

jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Iyan Rubiyanto meresmikan Customs Office dan Kawasan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali pada Senin (29/6).

Iyan dalam sambutannya menegaskan peresmian Customs Office dan Kawasan Pabean menjadi momentum penting dalam mendukung pengembangan KEK Kura-Kura Bali sebagai kawasan ekonomi strategis nasional.

"Peresmian Customs Office dan Kawasan Pabean ini merupakan tonggak penting dalam mendukung operasional KEK Kura-Kura Bali sebagai kawasan strategis,” tegas Iyan dalam keterangannya, Kamis (9/7).

Peresmian ini turut dihadiri Kepala Bea Cukai Denpasar beserta jajaran, Direktur Utama PT Bali Turtle Island Development (BTID), Kepala Administrator KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali, Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar I Made Aryana menyampaikan instansinya siap mendukung operasional KEK Kura-Kura Bali melalui pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif.

"Dengan beroperasinya Customs Office dan Kawasan Pabean di KEK Kura-Kura Bali, kami siap memberikan pelayanan kepabeanan yang optimal kepada para pelaku usaha," ujar Aryana.

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Aryana juga menegaskan Bea Cukai Denpasar akan terus mengedepankan pelayanan yang profesional, responsif, dan berbasis manajemen risiko, sehingga dapat memberikan kepastian berusaha sekaligus menjaga optimalisasi fungsi pengawasan.

KEK Kura-Kura Bali merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang berlokasi di Pulau Serangan, Kota Denpasar, dengan luas kawasan sekitar 498 hektare.