Cut Meyriska Ungkap Persiapan dan Makna Iduladha
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Cut Meyriska dan Roger Danuarta telah mempersiapkan hewan kurban menjelang Iduladha.
Seperti tahun sebelumnya, mereka berniat untuk merayakan lebaran haji bersama keluarga di Jakarta.
Cut Meyriska menuturkan dirinya sudah mempersiapkan hewan kurban untuk perayaan Iduladha nanti.
"Persiapan pastinya ada, niat-niat kita seperti tahun lalu. Kurban bareng sama keluarga, kumpul di Jakarta aja sama keluarga," ujar Cut Meyriska di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/4).
Baginya, momen berkumpul bersama keluarga merupakan salah satu hal yang paling berkesan dan dinantikan tiap perayaan Iduladha.
Ibu dua anak itu mengungkapkan tradisi yang biasa dilakukan keluarganya di tiap momen Iduladha.
"Makan-makan sama saudara, itu saja sih," kata Cut Meyriska.
Menurutnya, momen Iduladha bukan sekadar menyembelih hewan kurban, melainkan waktu untuk mempererat tali silahturahmi.
- Ingin Tambah Momongan, Cut Meyriska Tunggu Persetujuan Anak Kedua
- Perumda Dharma Jaya Targetkan Penyediaan 900 Ekor Sapi untuk Idul Adha 2026
- Jangkau Indonesia Timur hingga Afrika, Human Initiative Gelar 'Flash Sale Qurban'
- Balai Ternak di Lombok Tengah Siap Pasok Hewan Kurban Berkualitas
- Madrasah Hingga Komunitas Terima Hewan Kurban dari McD Indonesia
- Human Initiative Salurkan Kurban ke 202 Ribu Penerima Manfaat, Jangkau 130 Wilayah & Daerah 3T