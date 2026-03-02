menu
CV Surakarta Herbal Perkuat Budaya Kerja Lewat Pertemuan Tatap Muka Berkala

CV Surakarta Herbal perkuat budaya kerja lewat pertemuan tatap muka berkala. Foto: CV Surakarta Herbal

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi pola kerja pascapandemi mendorong banyak perusahaan mengadopsi sistem kerja fleksibel, termasuk model remote working.

Perubahan ini tidak hanya terjadi di sektor teknologi, tetapi juga mulai merambah usaha ritel dan industri berbasis produk.

Meski menawarkan efisiensi dan fleksibilitas, sistem kerja jarak jauh menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam membangun budaya perusahaan dan menjaga kekompakan tim. Tanpa interaksi harian di kantor, perusahaan dituntut memiliki strategi khusus untuk mempertahankan kolaborasi dan komunikasi yang efektif.

Hal tersebut menjadi perhatian CV Surakarta Herbal, perusahaan ritel herbal asal Surakarta yang sejak berdiri pada 2020 menerapkan sistem kerja remote-first.

Seluruh anggota tim perusahaan bekerja dari berbagai kota dan terhubung melalui sistem komunikasi digital.

Sebagai upaya memperkuat hubungan antar-anggota tim, perusahaan menggelar gathering rutin. Kegiatan terbaru dilaksanakan di kawasan Bromo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan diikuti oleh seluruh anggota tim.

Direktur CV Surakarta Herbal M.Habibur Rohman menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia.

“Pertemuan tatap muka tetap dibutuhkan untuk memperkuat komunikasi dan menyelaraskan visi kerja. Gathering ini menjadi momentum untuk membangun kedekatan sekaligus memperjelas arah pengembangan perusahaan,” ujarnya.

Perusahaan ritel herbal CV Surakarta Herbal menggelar gathering di Bromo, Malang.

