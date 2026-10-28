CVC di Bekasi dan Karimun, Bea Cukai Beri Asistensi Berkelanjutan kepada Pelaku Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus menegaskan perannya dalam memberikan asistensi berkelanjutan kepada pelaku usaha, salah satunya melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) yang dilaksanakan di Bekasi dan Karimun.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Bea Cukai untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi Winarko Dian Subagyo bersama jajaran memimpin langsung kegiatan CVC yang dilaksanakan di PT Iljin New Technology Steel pada Kamis (8/10).

Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Delta Silicon 8, Kabupaten Bekasi, tersebut merupakan industri manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan baja dan produk berbahan dasar baja untuk kebutuhan industri.

Dalam kesempatan tersebut, pihak perusahaan memaparkan profil perusahaan, jenis produk yang dihasilkan, serta tahapan aktivitas produksi yang dijalankan.

Tim Bea Cukai Bekasi juga memperoleh gambaran mengenai alur produksi perusahaan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dipasarkan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk memahami karakteristik usaha pengguna jasa secara lebih komprehensif.

Winarko menyampaikan kegiatan CVC merupakan salah satu bentuk asistensi Bea Cukai kepada pengguna jasa yang dilaksanakan secara berkelanjutan.