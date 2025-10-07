Cyvernix, Solusi Canggih Lindungi Reputasi Digital dari Serangan Buzzer
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya aktivitas media sosial, ancaman serangan buzzer dan kampanye negatif menjadi tantangan serius bagi individu maupun institusi.
Menyikapi hal tersebut, Ahmad Alghifari atau yang dikenal dengan Mas Ghif, CEO sekaligus Founder PT Digital Indonesia Bersatu, memperkenalkan Cyvernix, sistem pertahanan digital yang dirancang untuk melindungi reputasi pengguna di dunia maya.
Cyvernix hadir sebagai Digital Reputation Defense System, gabungan antara perangkat keras berperforma tinggi, software otomatisasi, dan kecerdasan buatan (AI).
Teknologi ini memungkinkan pengguna mendeteksi serangan buzzer, memantau isu negatif secara real-time, hingga melakukan pelaporan otomatis terhadap akun atau konten yang bermasalah.
Menurut Mas Ghif, inovasi ini berawal dari riset panjang sejak 2013 tentang perilaku algoritma dan pola kampanye digital.
“Kami tidak menciptakan alat untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Dunia digital adalah ruang terbuka, dan setiap pihak berhak memiliki sistem perlindungan yang adil,” ujarnya.
Cyvernix menawarkan sejumlah fitur unggulan, seperti Realtime Social Listening, Automated Mass Reporting System, dan AI Comment Intelligence.
Melalui sistem multi-akun terpusat, pengguna dapat mengelola ribuan akun aktif dalam satu server dengan keamanan tinggi dan akses jarak jauh berbasis cloud.
Cyvernix hadir sebagai sistem AI pelindung reputasi digital dari serangan buzzer di media sosial.
