Dabe Beaute Perkuat Pemasaran Digital Lewat Kolaborasi SYADIK

jpnn.com, JAKARTA - Brand kecantikan Dabe Beaute memanfaatkan momentum 8.8 untuk memperkuat strategi pemasaran melalui kolaborasi dengan SYADIK, pasangan Andi Syaqirah dan Diksa. Kampanye tersebut mencapai puncaknya melalui siaran TikTok Live pada Sabtu (8/8).

Perwakilan owner Dabe Beauté, Bella Shofie Rigan, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menggabungkan pemasaran produk dengan hiburan dan interaksi langsung bersama konsumen melalui platform digital.

"Yang paling mencuri perhatian adalah jumlah penonton ketika live berlangsung. Berdasarkan angka yang terpantau saat siaran berlangsung, jumlah penonton disebut sempat mencapai sekitar 131 ribu penonton secara bersamaan," ujar Bella.

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Menurut Bella, angka tersebut masih menunggu konfirmasi melalui dashboard resmi TikTok untuk memastikan klasifikasinya sebagai Peak Concurrent Viewers (Peak CCV).

Jika terkonfirmasi, jumlah tersebut menunjukkan tingginya minat audiens terhadap kampanye Dabe Beaute bersama SYADIK.

"Kami dari awal tidak ingin kolaborasi ini hanya menjadi live jualan biasa. Kami ingin menciptakan sebuah momentum yang bisa dinikmati oleh audience, khususnya mereka yang mengikuti perjalanan SYADIK. Melihat antusiasme yang terjadi hari ini tentu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami," paparnya.

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Kampanye Dabe Beaute x SYADIK sebelumnya telah dipromosikan melalui rangkaian materi menuju momentum 8.8.

Salah satu narasi yang digunakan adalah "Perayaan Deklarasi Cinta SYADIK — Puncak Road To 8.8", yang memanfaatkan kedekatan pasangan tersebut dengan basis pengikutnya sebagai bagian dari strategi komunikasi pemasaran.