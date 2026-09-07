Dabe Beaute Tembus Top 1 TikTok LIVE setelah Kolaborasi Bareng Syadiq dan Valen DA7

jpnn.com, JAKARTA - Dabe Beaute mencatatkan posisi teratas dalam Peringkat Belanja LIVE TikTok setelah menggelar rangkaian kolaborasi live selama dua hari berturut-turut. Rangkaian tersebut melibatkan Pasangan Syadiq, Syaqirah dan Diksa, serta Valen DA7.

Kolaborasi pertama berlangsung bersama Pasangan Syadiq, Syaqirah dan Diksa. Sesi live tersebut diisi dengan interaksi antara talent dan penonton, sekaligus memperkenalkan produk Dabe Beaute kepada pengguna TikTok.

Rangkaian live kemudian berlanjut pada hari berikutnya dengan menghadirkan Valen DA7. Kehadiran dua kolaborator dalam waktu berdekatan menjadi bagian dari strategi Dabe Beaute untuk menjaga momentum aktivitas live shopping di TikTok.

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Dari rangkaian tersebut, Dabe Beaute berhasil menempati posisi Top 1 pada Peringkat Belanja LIVE TikTok.

Posisi tersebut menempatkan Dabe Beaute di urutan teratas dibandingkan sejumlah akun lain yang juga menjalankan aktivitas live shopping pada periode yang sama.

Pencapaian tersebut menunjukkan persaingan dalam live commerce tidak hanya berkaitan dengan produk dan promosi.

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Interaksi dengan penonton, pemilihan figur yang relevan, serta kemampuan mempertahankan perhatian audiens turut menjadi bagian dari aktivitas live shopping.

Melalui kolaborasi dengan figur yang memiliki karakter dan basis audiens berbeda, sesi live Dabe Beaute memadukan aktivitas belanja dengan hiburan. Format tersebut memungkinkan penonton mengikuti siaran sekaligus berinteraksi selama sesi berlangsung.