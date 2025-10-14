DADA Jajaki Kerja Sama dengan Investor Potensial untuk Penguatan Bisnis dan Permodalan

jpnn.com, JAKARTA - PT Diamond Citra Propertindo Tbk (kode saham: DADA) menyampaikan bahwa Perseroan saat ini tengah berada dalam tahap penjajakan dengan sejumlah calon investor potensial.

Langkah strategis ini sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas pengembangan proyek serta memperluas jangkauan bisnis di sektor properti yang menjadi fokus utama DADA.

Proses penjajakan ini merupakan kelanjutan dari inisiatif strategis Perseroan dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan di tengah dinamika industri properti nasional.

Melalui potensi kerja sama dengan investor baru, DADA berupaya membangun fondasi yang lebih kokoh — baik dari sisi pendanaan, sinergi pengembangan proyek, maupun efisiensi operasional.

Direktur PT Diamond Citra Propertindo Tbk Bayu Setiawan menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perseroan untuk memperkuat daya saing dan memperluas peluang pertumbuhan ke depan.

“Proses penjajakan dengan investor potensial masih terus berjalan dan hingga kini belum menghasilkan kesepakatan yang bersifat mengikat. Kami berkomitmen untuk menyampaikan setiap perkembangan penting secara terbuka dan transparan melalui kanal resmi keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Bayu.

Lebih lanjut, Bayu menegaskan bahwa DADA menjalankan proses ini dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

“Kami berharap hasil dari proses ini nantinya dapat memperkuat struktur keuangan dan mendukung ekspansi proyek-proyek properti DADA di masa mendatang,” tambahnya.