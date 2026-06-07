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Dadan Cs Terjerat Kasus MBG, Hasto PDIP Singgung Pencegahan Korupsi oleh Kejagung dan KPK

Dadan Cs Terjerat Kasus MBG, Hasto PDIP Singgung Pencegahan Korupsi oleh Kejagung dan KPK
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Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengenakan rompi tahanan dalam mobil seusai ditetapkan tersangka oleh Kejagung, Rabu (3/6/2026). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku prihatin mendengar dengan kasus korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan media setelah menonton film Ghost in the Cell di Metropole XXI, Kompleks Megaria, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/6/2026).

Dadan Cs Terjerat Kasus MBG, Hasto PDIP Singgung Pencegahan Korupsi oleh Kejagung dan KPKSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Minggu (7/6). Aristo/JPNN

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"Jadi, kami sangat-sangat prihatin dan kami memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum," ujar Hasto, Minggu.

Adapun, acara nonton bareng digagas Kulturanesia bekerja sama dengan Badan Kebudayaan Nasional (BKN).

Menurutnya, penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK seharusnya bisa mencegah kasus rasuah di BGN sejak awal apabila lebih peka terhadap suara publik.

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"Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal," ujar Hasto.

Dia menegaskan PDIP melalui kader di partai dan legislatif sebenarnya sudah mencium kejanggalan dalam tata kelola MBG.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya melarang kader terlibat komersialisasi program MBG setelah Dadan Hindayana Cs terjerat korupsi.

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