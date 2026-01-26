Dadiyono Apresiasi Bantuan Sudin Sosial untuk Korban Banjir Petogogan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Dadiyono, mengapresiasi langkah cepat Suku Dinas Sosial (Sudin Sosial) Jakarta Selatan dalam menangani kebutuhan korban banjir di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru.

Apresiasi tersebut disampaikan Dadiyono menyusul distribusi bantuan makanan bagi warga yang mengungsi akibat banjir.

Bantuan tersebut dinilai mampu meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

Menurut Dadiyono, respons cepat dalam situasi darurat menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan dasar warga, khususnya pangan, dapat terpenuhi dengan baik di lokasi pengungsian.

“Saya mengapresiasi gerak cepat tanggap darurat Sudin Sosial Jakarta Selatan atas bantuan makanan di pengungsian korban banjir Kelurahan Petogogan,” ujar Dadiyono, dalam keterangannya, Senin (26/1).

Bendahara Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini berharap upaya tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah ibu kota.

Selain bantuan logistik, Dadiyono juga mendorong adanya pendampingan sosial dan layanan kesehatan bagi para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi banjir, serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar hingga situasi dinyatakan aman dan warga dapat kembali ke rumah masing-masing.