Dadiyono Manfaatkan Akhir Pekan dengan Berkegiatan Bersama Warga

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Dadiyono, memanfaatkan akhir pekan untuk bertemu dengan warga.

Pada Sabtu (6/9/2025), dia menyambangi warga Petukangan, Jakarta Selatan, untuk ikut memeriahkan puncak Hari Kemerdekaan RI.

Kehadiran Dadiyono disambut hangat oleh warga yang memadati acara. Dia berbaur bersama masyarakat, menikmati suasana kebersamaan yang penuh semangat peringatan nasional.

Baca Juga: Dadiyono Bersama MKGR Jaksel Gencar Sosialisasikan Bang Zaki Bacagub Jakarta

Dalam kesempatan itu, Dadiyono menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat yang menjaga tradisi perayaan kemerdekaan.

“Perayaan ini menjadi wadah kebersamaan. Semangat yang ditunjukkan warga Petukangan adalah modal sosial penting untuk membangun Jakarta yang lebih baik,” ujar Dadiyono.

Pada Minggu (7/9/2025), pria yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi Partai Golkar itu hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan tempat tinggalnya.

"Perjuangan dan teladan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dalam membangun kehidupan yang rukun dan harmonis,” kata Dadiyono.

Dadiyono menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam kapasitas sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan tempat tinggalnya.