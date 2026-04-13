Dadiyono Soroti Peran Budaya dalam Mendongkrak Pariwisata Kebumen

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Dadiyono menghadiri pertunjukan sendratari kolosal “The Tales of Karangbolong” yang digelar di Pendopo Agung Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Kehadirannya menandai dukungan terhadap promosi budaya dan pariwisata Kabupaten Kebumen di ibu kota.

Dalam kesempatan tersebut, politikus dari Fraksi Partai Golkar itu menyoroti pentingnya peran budaya sebagai penggerak sektor pariwisata daerah.

Dia menilai pertunjukan tersebut menjadi medium efektif memperkenalkan kekayaan budaya Kebumen kepada masyarakat luas.

Dadiyono juga mengapresiasi kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen yang dinilai semakin berkembang.

Menurutnya, capaian tersebut tercermin dari tingginya angka kunjungan wisatawan di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Dia menyebut keberhasilan itu tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Badan Penghubung Jawa Tengah yang aktif mempromosikan budaya daerah di perantauan.

“Saya mengapresiasi Badan Penghubung Jawa Tengah yang rutin mengadakan acara untuk memperkenalkan budaya, khususnya dari Kebumen,” ujar Dadiyono.