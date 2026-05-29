Daerah Ini Siapkan Rp 53 M untuk Gaji ke-13 PNS dan PPPK, Alhamdulillah
jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp 53 miliar untuk gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2026.
Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo Sriyono menyebut pencairan gaji ke-13 direncanakan mulai awal Juni 2026, setelah pemerintah daerah menerbitkan regulasi teknis pelaksanaan pembayaran.
"Seluruh ASN Pemkab Ponorogo menerima gaji ke-13, termasuk PPPK paruh waktu. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 53 miliar," kata Sriyono, Jumat (29/5/2026).
Pembayaran gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dengan besaran yang disesuaikan komponen penghasilan masing-masing pegawai.
Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, hingga tambahan penghasilan pegawai bagi ASN yang memenuhi ketentuan.
Menurut dia, pemerintah daerah saat ini masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pencairan, termasuk ketentuan perpajakan dan administrasi pembayaran.
"Kami masih menunggu juknisnya, sehingga detail teknis pelaksanaan masih menyesuaikan aturan lanjutan," ujarnya.
Pencairan gaji ke-13 bagi ASN pemerintah pusat dijadwalkan mulai 2 Juni 2026, sedangkan pemerintah daerah menyesuaikan dengan kesiapan regulasi masing-masing daerah.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp 53 miliar untuk gaji ke-13 PNS dan PPPK. Rencana pencairan awal Juni.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5,224 Juta PNS & PPPK Tak Punya Rumah, KORPRI-BTN Siapkan Hunian Terjangkau
- Alhamdulillah, Perpanjangan Kontrak Guru PPPK Daerah Ini Tanpa Seleksi Ulang
- 5 Berita Terpopuler: Bikin Kaget, Kabar Terbaru Perjuangan P3K PW, PNS-PPPK Harus Tahu
- Sudah Ada Kepastian Nasib Guru PPPK Angkatan 2022, Alhamdulillah
- Menkeu Purbaya Ungkap Gaji Ke-13 ASN Siap Cair Juni
- Apakah Jumat 29 Mei 2026 Cuti Bersama? PNS, PPPK, dan P3K PW Harus Tahu