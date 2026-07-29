Daerah Ini Tempatkan PPPK di Kelurahan untuk Meningkatkan PAD

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menempatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di setiap kelurahan untuk mendata dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Langkah itu sebagai upaya pemerintah kota dalam optimalisasi PAD dengan memperbarui basis data objek pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Selama ini kita mengetahui jumlah penduduk, tetapi belum seluruhnya memiliki data yang benar-benar akurat mengenai jumlah rumah, kondisi bangunan, maupun lahan yang berpotensi menjadi objek pajak," kata Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, di Bengkulu, Rabu (29/7/2026).

Untuk itu, data tersebut perlu diperbarui agar menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah setempat.

Dia menyebut dengan kehadiran PPPK di setiap kelurahan di Kota Bengkulu, dapat membantu melakukan pendataan seluruh objek PBB di lapangan, mulai rumah tinggal, perubahan fisik bangunan, hingga lahan kosong yang berpotensi menjadi objek pajak.

"Dengan adanya pembaruan data tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena perkembangan kawasan permukiman di Kota Bengkulu berlangsung cukup pesat, sedangkan database yang dimiliki pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terbaru," tuturnya.

Deddy menjelaskan bahwa proses pendataan tersebut juga akan melibatkan lurah, ketua RT, serta aparatur terkait agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan.

Pemerintah Kota Bengkulu ingin memastikan setiap perubahan bangunan maupun pemanfaatan lahan dapat tercatat secara menyeluruh.