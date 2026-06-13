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Daerah Kewanitaan Terasa Gatal, Redakan dengan 3 Herbal Ini

Daerah Kewanitaan Terasa Gatal, Redakan dengan 3 Herbal Ini
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Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MERAWAT area kewanitaan wajib Anda lakukan. Memiliki daerah kewanitaan yang bersih dan sehat bisa memberi Anda beberapa keuntungan.

Meskipun tidak berbahaya, kaum hawa perlu untuk tetap merawat area intim dengan benar.

Selain pola hidup sehat, Anda bisa juga menggunakan beberapa herbal untuk menghilangkan rasa gatal akibat infeksi jamur ini.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Madu

Madu mengandung sifat antiseptik dan antijamur, menjadikannya solusi yang bagus untuk rasa gatal pada daerah kewanitaan.

Terutama, madu Manuka sangat bagus untuk mengatasi gatal atau kurap yang disebabkan oleh infeksi jamur.

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Oleskan madu murni pada area yang terkena. Biarkan selama lebih dari setengah jam.

Setelah itu, bersihkan dan keringkan. Ulangi obat rumahan ini satu atau dua kali sehari hingga infeksi hilang.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meredakan rasa gatal pada daerah kewanitaan dan salah satunya ialah tentu saja madu.

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