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Daerah Mitra IKN, Kaltim Layak Mendapat Insentif Fiskal

Daerah Mitra IKN, Kaltim Layak Mendapat Insentif Fiskal
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Ilustrasi uang..Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai layak memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan alumni Pemuda Lemhannas RI asal Kaltim Viko Januardhy dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (11/8/2026).

Viko mengatakan kehadiran IKN telah meningkatkan mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan konektivitas jalan, transportasi, infrastruktur, dan layanan publik di wilayah sekitar IKN, Provinsi Kaltim.

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"Kondisi tersebut menuntut penguatan kapasitas fiskal Kalimantan Timur," kata Viko.

Menurutnya, sebagai provinsi penghasil sumber daya alam (SDA) strategis nasional, Kaltim semestinya mendapatkan prioritas dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).

"Khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), mengingat besarnya kontribusi daerah dalam mendukung pembangunan IKN," kata dia.

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Penurunan alokasi TKD dan DBH dikhawatirkan dapat memperlambat pembangunan serta menurunkan kualitas pelayanan publik di Kaltim, padahal daerah ini memegang peran penting sebagai mitra strategis IKN.

"Pemerintah pusat juga diharapkan dapat segera menyalurkan kekurangan pembayaran DBH yang menjadi hak Kaltim, guna menjaga stabilitas kapasitas fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik," tutur Viko.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai layak memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat.

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