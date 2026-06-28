Daewoong Luncurkan ENVLO® di Indonesia, Inovasi Baru Terapi Diabetes di Asia

jpnn.com, JAKARTA - PT Daewoong Pharmaceutical Indonesia resmi meluncurkan ENVLO® atau Enavogliflozin 0,3 mg, obat antidiabetes generasi terbaru dari kelas SGLT2 inhibitor, dalam rangkaian FEN XIV & PIT PERKENI 2026.

Peluncurannya dilakukan di forum endokrinologi nasional yang dihadiri sekitar 500 tenaga medis dan profesional kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini dinilai strategis karena menjadi ruang ilmiah bagi para dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang menangani diabetes.

Head of Brand & Marketing Daewoong Pharmaceutical Indonesia, dr. Wicak Prasetiadi, mengatakan ENVLO® hadir sebagai inovasi terapi diabetes yang tidak hanya berfokus pada kendali gula darah, tetapi juga pada risiko penyerta yang kerap dialami pasien diabetes.

"ENVLO® bekerja dengan menghambat protein SGLT2 di ginjal. Secara sederhana, obat ini membantu tubuh membuang kelebihan gula melalui urine, sehingga kadar gula darah dapat lebih terkontrol," kata Wicak dalam konferensi pers, Sabtu (27/6).

Dia mengatakan, dengan dosis 0,3 mg, terapi ini memiliki keunggulan dosis yang lebih rendah dibandingkan SGLT2 inhibitor lain di kelasnya.

Selain membantu mengontrol gula darah, ENVLO® juga dikaitkan dengan manfaat tambahan seperti membantu menurunkan berat badan, tekanan darah, dan kadar asam urat.

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Data uji klinis ENHANCE-M dan ENHANCE-D yang mencakup populasi Asia turut menjadi dasar pengembangan ENVLO® sebagai terapi yang relevan bagi pasien diabetes di Indonesia.

Obat ini juga memiliki potensi manfaat perlindungan jantung dan ginjal, dua organ yang sering terdampak komplikasi diabetes.