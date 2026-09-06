Daftar 12 Pemain Timnas Basket Putra di Asian Games 2026, Pede Bawa Pulang Medali
jpnn.com, JAKARTA - Timnas basket putra mengumumkan 12 pemain yang akan bermain pada ajang Asian Games 2026.
Pelatih David Singleton akhirnya dapat membawa dua pemain naturalisasi yakni Anthony Beane dan Lester Prosper untuk menambah kekuatan.
Adapun dari barisan pemain lokal terpilih Andakara Prastawa, Abraham Damar Grahita, serta Vincent Kosasih.
Ketum Perbasi, Budisatrio Djiwandono optimis para pemain yang dipanggil bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia di ajang antarnegara Asia tersebut.
Terlebih dari segi kekompakan satu sama lain para pemain tersebut sudah saling mengenal sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk adaptasi.
“Kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ujar pria kelahiran 25 September 1981 itu.
Rencananya kontingen Timnas basket putra akan terbang ke Jepang pada Senin (7/9) malam WIB.
Perjuangan Yudha Saputera dan kolega baru akan dimulai pada Kamis (10/9) mendatang melawan Jepang.
Timnas basket putra mengumumkan 12 pemain yang akan bermain pada ajang Asian Games 2026, Minggu (6/9)
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