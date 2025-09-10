menu
JPNN.com » Daerah » Daftar 12 Pembalap MotoGP yang Ikut Parade di Mataram

Daftar 12 Pembalap MotoGP yang Ikut Parade di Mataram

MotoGP 2025. Foto: motogpcom

jpnn.com - MATARAM - Sebanyak 12 pembalap MotoGP dijadwalkan mengikuti parade di Kota Mataram pada 1 Oktober.

Direktur Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan kegiatan parade pembalap ini dilaksanakan menjelang pelaksanaan MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika pada 3-5 Oktober.

"Kesiapan balapan, sirkuit selalu siap. Tinggal memastikan keamanan untuk pembalap yang ikut di parade di Kota Mataram," ujarnya.

Baca Juga:

Dia menyebutkan pembalap yang direncanakan mengikuti parade di Kota Mataram itu, yakni Francesco Bagnaia, Fabio Quartaro, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Maverick Vinales, Alex Marquez, Brad Binder, Miguel Oliviera, Raul Fernandes, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, dan Somkiat Chantra.

"Kami berharap Marc Marquez bisa turun ikuti parade keliling di Kota Mataram," ujarnya.

Untuk rute, parade pembalap ini dimulai dari Taman Sangkareang di Jalan Pejanggik sampai dengan Teras Udayana di Jalan Udayana Kota Mataram. Kegiatan parade pembalap ini digelar siang hari pada 1 Oktober tersebut.

Baca Juga:

Di sisi lain, sejumlah pembalap pun dijadwalkan akan mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, guna menyapa para siswa.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi mengatakan kunjungan ke sekolah-sekolah merupakan hal baru bagi pembalap MotoGP selama berada di Lombok.

Para pembalap MotoGP akan datang ke sekolah-sekolah terpilih yang berada di lingkar Sirkuit Mandalika

