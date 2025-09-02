Daftar 13 Pemain Super League yang Siap Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Match Day
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menggelar FIFA Match Day bulan ini di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga telah memanggil sebanyak 27 pemain untuk menghadapi Taiwan pada 5 September dan kemudian melawan Lebanon pada 8 September.
Dalam daftar pertama yang dikeluarkan pada 21 Agustus yang berjumlah 27 pemain, dikonfirmasi ada 11 nama dari Super League yang mendapat panggilan membela tim Garuda.
Namun, setelah berakhirnya bursa transfer di Super League, ada dua pemain tambahan, sehingga menjadi 13 pemain.
Dua pemain tambahan itu berasal dari juara bertahan Liga Indonesia, Persib Bandung, setelah mereka kedatangan Thom Haye dan Eliano Reijnders yang musim lalu berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie.
Kedatangan Thom dan Eliano menjadikan tim asuhan Bojan Hodak itu menyumbang pemain terbanyak untuk timnas Indonesia di FIFA Match Day bulan September setelah menyertakan empat pemain.
Selain Thom dan Eliano, sebelumnya Persib sudah diwakili oleh Beckham Putra, dan juga kapten mereka Marc Klok yang untuk pertama kalinya kembali ke tim Garuda setelah 1,5 tahun.
Klub Super League lainnya yang menyumbangkan pemain untuk Indonesia adalah Dewa United, Persija Jakarta, Malut United, Persebaya Surabaya, dan Borneo FC.
