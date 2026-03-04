menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Daftar 20 Calon Pengganti ADK OJK Diumumkan, Tengok Latar Belakangnya

Daftar 20 Calon Pengganti ADK OJK Diumumkan, Tengok Latar Belakangnya

Daftar 20 Calon Pengganti ADK OJK Diumumkan, Tengok Latar Belakangnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK mengumumkan hasil seleksi administratif tahap pertama. ANTARA/HO-OJK

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil seleksi administratif tahap pertama. 

Sebanyak 20 kandidat dinyatakan melaju ke tahap berikutnya setelah menyisihkan pendaftar lainnya melalui penilaian makalah.

Daftar nama kandidat didominasi oleh tokoh-tokoh kuat di industri keuangan serta pejabat dari berbagai lembaga regulator nasional. 

Baca Juga:

Berdasarkan pengumuman resmi nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026, berikut klasifikasi ke-20 calon berdasarkan latar belakang instansi asal:

Internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen).

Baca Juga:

Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto).

Bambang Mukti Riyadi (Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah).

Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK mengumumkan hasil seleksi administratif tahap pertama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI