JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Daftar 24 Pemain Semen Padang Untuk Lawan Bali United & PSM

Daftar 24 Pemain Semen Padang Untuk Lawan Bali United & PSM

Daftar 24 Pemain Semen Padang Untuk Lawan Bali United & PSM
Penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade. Foto: Ricardo

jpnn.com - PADANG – Semen Padang FC membawa 24 pemain untuk mengarungi dua laga tandang di pekan ke-18 dan pekan ke-19 Super League.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, yang masih berkubang di zona degradasi, menantang Bali United pada Sabtu (24/1) dan bertandang ke kandang PSM Makassar pada Senin (2/2).

Dua laga tandang tersebut menjadi ujian awal, yang berat, buat tim asuhan Pelatih Dejan Antonic di putaran kedua.

Baca Juga:

Cek daftar pemain yang dibawa Coach Dejan.

Baca Juga:

Penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade menyampaikan perihal kesiapan timnya dengan para pemain asing baru yang sudah direkrut.

“Enam pemain asing baru telah menyelesaikan seluruh proses administrasinya dan bisa bermain dalam laga melawan Bali United,” kata Andre di Instagram.

Semen Padang harus berhadapan dengan Bali United lalu PSM Makassar. Berat tuh buat Kabau Sirah.

