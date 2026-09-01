Daftar 24 Pemain Timnas Voli Putra-Putri Indonesia di Asian Games 2026

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia menurunkan kekuatan terbaik saat berlaga pada ajang Asian Games 2026.

Dari sektor putra tercatat tim asuhan Reidel Toiran tidak banyak mengubah komposisi pemain dengan mayoritas mereka yang menjadi juara pada ajang AVC Cup 2026 silam.

Praktis nama baru yang masuk hanya Fahri Septian Putratama ke dalam tim dengan menggeser posisi Doni Haryono serta Agil Angga Anggara yang masih cedera.

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Adapun di sektor putri juga tidak banyak perubahan yang dilakukan Marcos Sugiyama.

Tercatat hanya Ajeng Nur Cahaya yang berada di posisi setter masuk menggantikan Shakira Ayu Tirta Wijaya serta Tisya Amallya Putri.

Rencananya Timnas voli Indonesia akan dilepas akhir pekan ini sebelum tampil pada ajang Asian Games 2026 mendatang.

Dari sektor putra tercatat Farhan Halim cum suis masuk ke dalam Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan.

Adapun di sektor putri bakal bersama Jepang, dan Nepal di Pool A.