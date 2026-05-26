Daftar 26 Pemain Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Piala Dunia 2026, Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan 26 pemain, Senin.

Yang mengejutkan De la Fuente tak memanggil satu pun pemain dari Real Madrid.

Dua pemain Madrid, Dani Carvajal dan Dean Huijsen tak masuk pilihan ketika Barcelona malah diwakili oleh delapan pemain.

“Bagian tersulit dari pekerjaan ini adalah mencoret pemain yang sudah menjadi bagian dari grup ini atau yang sebenarnya layak masuk berdasarkan kualitas mereka. Kami harus terus bekerja dan saya yakin suatu hari nanti kami akan bertemu lagi," kata De la Fuente dalam laman timnas Spanyol, Senin.

Kedelapan pemain Barcelona itu adalah Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi, Ferran Torres, Joan Garcia, Eric Garcia, dan Dani Olmo.

Jumlah ini membuat Blaugrana menjadi klub penyumbang pemain terbanyak, diikuti Athletic Bilbao, Atletico Madrid, dan Arsenal yang masing-masing diwakili oleh tiga pemain.

De la Fuente kemudian berbicara tentang timnya yang difavoritkan juara Piala Dunia 2026, setelah sukses menjuarai Piala Eropa 2024.

“Kami merasa mampu memenangkan Piala Dunia, tetapi itu tidak menjamin apa pun. Ada tim-tim lain dengan level yang sama yang juga merupakan kandidat kuat juara," kata pelatih yang mengantarka Spanyol juara Piala Eropa 2024 itu.