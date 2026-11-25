Daftar 26 Penambang Emas yang Terjebak di Lubang, Ada Unyil
jpnn.com - BOGOR - Polda Jabar merilis daftar sementara 26 penambang emas tanpa izin (PETI) yang terjebak di dalam lubang galian di area IUP PT Antam UBPE Pongkor, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
Hingga Rabu (25/11/2026), puluhan penambang ilegal itu masih dalam proses pencarian dan evakuasi tim SAR gabungan.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengonfirmasi identitas sementara para korban yang didata berdasarkan keterangan saksi dan laporan keluarga di lapangan.
Mayoritas penambang yang terjebak diketahui merupakan warga asal Kecamatan Leuwiliang, Cigudeg, dan Nanggung, Kabupaten Bogor.
"Total sementara ada 26 korban yang belum berhasil dievakuasi. Petugas gabungan di lapangan masih terus berupaya menembus lubang galian," kata Hendra saat dikonfirmasi, Rabu (25/11/2026).
Insiden ini dipicu luapan air Sungai Ciseureuh akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan Gunung Butak pada Senin (23/11) malam sekitar pukul 23.00 WIB.
Air sungai merembes masuk ke dua lubang galian ilegal.
Dari total sekitar 37 penambang yang berada di dalam dua lubang tersebut, hanya sebelas orang yang berhasil menyelamatkan diri.
Polda Jabar merilis daftar sementara puluhan penambang ilegal yang diduga masih terjebak di galian lubang emas Antam Bogor.
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