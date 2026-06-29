Daftar 29 Perkara Uji Materi di MK yang Putusannya Hari Ini, Ada UU ASN 2023

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar 29 permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sidang pembacaan putusannya dijadwalkan digelar hari ini, Senin 29 Juni 2026.

Salah satunya ialah uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

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Permohonan uji materi UU ASN 2023 diajukan Forum Solidaritas Mobilitas Karier (Fosmik) bersama sejumlah PNS.

Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji, yakni Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) UU ASN.

Mereka menilai ketentuan batas minimal 10 tahun mengabdi untuk bisa mutasi atau pindah instansi melanggar hak konstitusional PNS atas kepastian hukum dan hak untuk bekerja dengan adil dan setara.

Dilansir laman resmi MK, sidang pembacaan putusan akan digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.

Salah satu permohonan yang akan diputus, yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dharma Pongrekun.