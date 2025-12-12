menu
Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Desember, UBS-Galeri24 Naik Lagi

Update harga emas Jumat 12 Desember 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 12 Desember 2025 kembali mengalami kenaikan. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (12/12), menunjukkan logam mulia buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan dua hari beruntun.

Hari ini, haega jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.459.000 dari awalnya Rp 2.446.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS turut naik ke angka Rp 2.498.000 dari semula dibanderol Rp 2.482.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.350.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 12 Desember 2025 kembali mengalami kenaikan. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

