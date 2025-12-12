Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Desember, UBS-Galeri24 Naik Lagi
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 12 Desember 2025 kembali mengalami kenaikan. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (12/12), menunjukkan logam mulia buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan dua hari beruntun.
Hari ini, haega jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.459.000 dari awalnya Rp 2.446.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS turut naik ke angka Rp 2.498.000 dari semula dibanderol Rp 2.482.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.350.000
Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 12 Desember 2025 kembali mengalami kenaikan. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mandiri Investasi Gandeng Pegadaian dan Deutsche Bank, ETF Emas Syariah Meluncur 2026
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Desember, UBS & Galeri24 Kompak Naik
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 10 Desember: UBS Naik Tipis, Galeri24 Turun
- Harga Terbaru Emas Antam Hari Ini 9 Desember, Cek Daftarnya
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 8 Desember Naik, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Lagi, Berikut Perinciannya