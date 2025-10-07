menu
Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 7 Oktober: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Naik

Update harga emas Antam hari ini Selasa 7 Oktober 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 7 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (7/10), harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan harga jual.

Adapun harga jual emas Antam naik ke angka Rp 2.356.000 dari awalnya Rp 2.340.000 per gram.

Harga emas Galeri24 turut naik menjadi Rp 2.258.000 dari semula Rp 2.230.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS juga naik ke angka Rp 2.306.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.275.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Daftar harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 kompak naik.

